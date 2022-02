Plakat Wand Kunst – Parcours d’art contemporain Drusenheim Drusenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Drusenheim Bas-Rhin Plakat Wand Kunst : Ligne rouge Le collectif d’artistes franco-allemand de Plakat Wand Kunst expose à Drusenheim, dans l’espace public, depuis plus de 4 ans. Des oeuvres (au format spécifique de 2,60 x 3,60m) ont jalonné la route du Rhin en 2021 sur la thématique bleu rouge jaune. En 2022, le rythme des Plakats se fera sur Ligne rouge comme pour signifier un horizon, un franchissement, une limite telle une mise en relation entre tous les tableaux.

S’agit-il du Rhin que nous franchissons chaque jour ?

S’agit-il d’une allusion à rêver ?

S’agit-il d’une incitation à suivre une nouvelle ligne… rouge ?

