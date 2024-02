PLAISIRS EN FAMILLE Salle polyvalente Abbaretz, dimanche 7 avril 2024.

PLAISIRS EN FAMILLE Salle polyvalente Abbaretz Loire-Atlantique

Passez une journée pédagogique, informative et ludique en famille !

Au programme

– Rencontrez les professionnels du territoire en lien avec l’enfance, l’adolescence et la parentalité

– Découvrez « La maison géante » une maison perçue par un enfant de 2 ans afin de sensibiliser sur les difficultés et les risques domestiques pour un jeune enfant au quotidien

– Une multitude de jeux en bois, imaginé comme une salle itinérante

Inscription conseillée auprès de l’accueil de la Communauté de Communes pour la visite de « La maison géante » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Salle polyvalente 22 Rue de la Mairie

Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@cc-nozay.fr

