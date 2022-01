Plaisirs des 5 sens avec les fleurs des sous-bois au printemps La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Plaisirs des 5 sens avec les fleurs des sous-bois au printemps La Longère de la Bégraisière, 30 avril 2022, Saint-Herblain. Plaisirs des 5 sens avec les fleurs des sous-bois au printemps

La Longère de la Bégraisière, le samedi 30 avril à 15:00

Partez à la découverte des plantes sauvages autour de la Bégraisière, au printemps. Les toucher et créer avec elles d’étranges sons, les sentir, les goûter et s’en mettre plein la vue ! Venez reconnaître et percer les plus étonnants secrets des fleurs des sous-bois.

Gratuit, inscription obligatoire, tout public

Partez à la découverte des plantes sauvages autour de la Bégraisière, au printemps. La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Saint-Herblain Les Quatre Vents Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu La Longère de la Bégraisière Adresse Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Plaisirs des 5 sens avec les fleurs des sous-bois au printemps La Longère de la Bégraisière 2022-04-30 was last modified: by Plaisirs des 5 sens avec les fleurs des sous-bois au printemps La Longère de la Bégraisière La Longère de la Bégraisière 30 avril 2022 La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique