Plaisirs des 5 sens avec les fleurs de la Roche Ballue La Roche Ballue Bouguenais, vendredi 17 mai 2024.

Plaisirs des 5 sens avec les fleurs de la Roche Ballue Bretagne Vivante – Pays de la Loire Grandeur Nature Vendredi 17 mai, 18h00 La Roche Ballue Sur inscription ; 5 euros adultes, 2 euros tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T18:00:00+02:00 – 2024-05-17T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T18:00:00+02:00 – 2024-05-17T20:00:00+02:00

Partez à la découverte des plantes sauvages et des fleurs du printemps. Faites glisser vos doigts sur leurs pétales, créez avec elles d’étranges sons, respirez leurs odeurs, goûtez-les et mettez-vous en plein la vue !

Venez reconnaître et percer les plus étonnants secrets des fleurs des sous-bois

La Roche Ballue Rue de la Guérinière, 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « education-nantes@bretagne-vivante.org »}]

Animation flore