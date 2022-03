Plaisirs coupables. Mike Kelley, Jeff Koons et Jake et Dinos Chapman Fondation Lambert Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Plaisirs coupables. Mike Kelley, Jeff Koons et Jake et Dinos Chapman Fondation Lambert, 5 mai 2022, Avignon. Plaisirs coupables. Mike Kelley, Jeff Koons et Jake et Dinos Chapman

Fondation Lambert, le jeudi 5 mai à 10:00

On se laisse parfois aller à goûter des œuvres qu’on disqualifie dans le même temps, les disant banales, mauvaises, kitsch ou vulgaires. Elles génèrent un plaisir certain teinté de culpabilité. Cette conférence explorera les rapports ambigus de l’art des années 1980 et 1990 avec les plaisirs coupables associés au divertissement médiatique, à l’humour vernaculaire ou aux (sub)cultures jeunes. **Intervenant** Morgan Labar (École normale supérieure) _____ **À propos des conférences du festival de l’histoire de l’art** Afin de diffuser la connaissance de l’histoire de l’art auprès d’un public encore plus large et de toucher tous ceux qui n’ont pas l’occasion de profiter de l’événement au sein du château et de la ville de Fontainebleau, le festival de l’histoire de l’art organise un cycle de conférences hors les murs. Des partenariats réalisés avec des institutions culturelles majeures permettent de diffuser la programmation du festival tout au long de l’année et le faire rayonner sur l’ensemble du territoire. Une sélection de conférences, projections et tables rondes est programmée par nos partenaires sous forme de rebonds et d’avant-premières tout au long de l’année. ____ _Horaires à venir_ Les conférences du festival de l’histoire de l’art Fondation Lambert Avignon Avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Fondation Lambert Adresse Avignon Ville Avignon lieuville Fondation Lambert Avignon Departement Vaucluse

Fondation Lambert Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Plaisirs coupables. Mike Kelley, Jeff Koons et Jake et Dinos Chapman Fondation Lambert 2022-05-05 was last modified: by Plaisirs coupables. Mike Kelley, Jeff Koons et Jake et Dinos Chapman Fondation Lambert Fondation Lambert 5 mai 2022 Avignon Fondation Lambert Avignon

Avignon Vaucluse