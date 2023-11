Trash ! Compagnie Töthem THEATRE ESPACE COLUCHE, 16 mars 2024, PLAISIR.

Trash ! Compagnie Töthem THEATRE ESPACE COLUCHE. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 17:00 (2024-02-02 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Théâtre Coluche (R-2022 000860/63) présente ce concert. Humour musical à partir de 4 ans Durée 1h20 TRASH Trash ! un conglomérat de danse, de chant en direct, d’humour gestuel et d’acrobatie Un spectacle énergique sur les possibilités de recyclage à travers la percussion, le mouvement et l’humour. Il se déroule dans un centre de recyclage des ordures, où quatre travailleurs créatifs donnent une nouvelle vie à toutes sortes de déchets, montrant au public l’excès de consumérisme dans notre société. Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils, cornes, sacs de bricolage… Ces gars-là vont tout transformer en sketches musicaux colorés et pleins d’esprit et d’humour. Avec Bruno Alves, Frank Mark Gorka González, Miguel Ángel Pareja, Felipe Dueñas Leur talent fou est vraiment contagieux et il ravira tous les spectateurs présents, des plus petits aux plus grands. JDS N° téléphone accès PMR : 01 30 07 55 50. Compagnie Yllana, David Ottone, Trash! – Le Spectacle Musical, Compagnie Töthem Trash! – Le Spectacle Musical

Votre billet est ici

THEATRE ESPACE COLUCHE PLAISIR 980, avenue du Général de Gaulle Yvelines

28.6

EUR28.6.

