AZ – Exister THEATRE ESPACE COLUCHE, 9 février 2024, PLAISIR.

AZ – Exister THEATRE ESPACE COLUCHE. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Théâtre Coluche (R-2022 000860/63) présente ce concert. AZ – Exister One Man Show à partir de 12 ans Durée : 1h30 C’est sur les réseaux sociaux qu’AZ fidélise son premier public, rapidement fan de ses caricatures de chanteurs et rappeurs. Il a franchi toutes les étapes qui l’ont amené à remplir des salles hilares, à Paris comme en province : le Jamel Comedy Club, puis les chroniques en sniper de l’actu chez Ruquier. Son premier matériau, c’est sa vie, qui ressemble furieusement à la nôtre, et c’est en l’incarnant avec un (grand) supplément d’âme qu’il réunit le public dans un même rire qui touche : l’enfance, les entretiens d’embauche, la télévision, les passages avec des potes au drive du Mac DO, ces odieuses soirées où tu en es ou pas, le célibat … Mais aussi, et à rebours complet de sa génération, AZ ne se prive pas d’élargir sa scène en interpellant l’époque sur l’actualité politique et en rhabillant pour l’hiver les activistes de tout poil. Personne n’est épargné, et le public qui se marre, entend très bien, en sous-texte, comme ça, tout en pudeur, les mélancolies d’un gamin d’ici … N° téléphone accès PMR : 01 30 07 55 50. AZ AZ

THEATRE ESPACE COLUCHE PLAISIR 980, avenue du Général de Gaulle Yvelines

