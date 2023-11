Fouad Boussouf Fêu – Théâtre Coluche, Plaisir THEATRE ESPACE COLUCHE, 2 février 2024, PLAISIR.

Théâtre Coluche (R-2022 000860/63) présente ce concert. 2 et 3 FEVRIER 20h30 En partenariat avec la Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines FOUAD BOUSSOUF – FÊU Danse Hip-Hop, Création 2024 à partir de 8 ans Durée : 1h10 Une danse physique et terrestre qui brûle, épuise, sans jamais cesser d’engendrer des élans renouvelés Dans sa nouvelle création Fêu, qui prolonge à la fois le geste de Näss et de Burn to shine, Fouad Boussouf poursuit son exploration de l’énergie collective, de la communion au plateau, de la continuité du mouvement, ici circulaire, avec onze danseuses. Respirer, souffler, expulser, crier, haleter, ne jamais poser les deux pieds au sol en même temps, sauter pour sentir la chute, et rejaillir, encore. Direction artistique et chorégraphie Fouad Boussouf avec Filipa Correia Lescuyer, Léa Deschaintres, Rose Edjaga, Lola Lefevre, Fiona Pitz, Charlène Pons, Justine Tourillon Musique François Caffenne N° téléphone accès PMR : 01 30 07 55 50. Fouad Boussouf, Fêu (Fouad Boussouf) Fouad Boussouf, Fêu (Fouad Boussouf)

THEATRE ESPACE COLUCHE PLAISIR 980, avenue du Général de Gaulle Yvelines

20.0

EUR20.0.

