Théâtre Coluche (R-2022 000860/63) présente ce concert. Théâtre à partir de 13 ans Durée 1h30 DÉSAXÉ Un témoignage troublant et fort pour un texte lauréat du Grand Prix du Théâtre 2018 Depuis la prison de Fleury-Merogis, « l’homme » écrit une lettre à ses parents dans laquelle il leur fait ses adieux. Avant de la poster, il revient sur son parcours. Dernières confessions d’un homme pour « laver sa mémoire », « expier ses pêchés ». Il parle de son enfance en Algerie, du terrorisme et de la mort à laquelle il à miraculeusement échappé, de sa fuite avec ses parents et son frère vers la France, de la cité des « Trois-mille » à Aulnay-sous-bois, l’un des quartiers les plus difficile de Seine-Saint-Denis. Débute, pour lui, le parcours du combattant. En manque de repères, il fini par basculer dans un quotidien dangereux. Il le sait, il n’y avait aucune fatalité. Il aurait pu choisir un autre itinéraire, d’autant qu’il dessine, avec clairvoyance, le portrait de tous ceux qui l’aiment et qui ont tout tenté pour lui éviter de basculer dans l’irréparable. À la croisée des chemins, il a préféré céder à la haine. Il devient alors « djihadiste. » Avec : Florian Chauvet, Hakim Djaziri, Leïla Guérémy « Une pièce quasi-autobiographique autour d’un comédien dans son propre rôle. Un texte « vrai », des acteurs subtils, une mise en scène inspirée.» franceinfo culture Tout un pan de notre société est là, évoqué dans un très beau cocktail de colère et de tendresse, à base de parole populaire et d’éclairs littéraire.» Web Théâtre « Une véritable onde de choc qui interpelle nos consciences.» La Tribune N° téléphone accès PMR : 01 30 07 55 50. Désaxé Désaxé

