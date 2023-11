Une Idée Géniale – Théâtre Coluche, Plaisir THEATRE ESPACE COLUCHE, 19 janvier 2024, PLAISIR.

Une Idée Géniale – Théâtre Coluche, Plaisir THEATRE ESPACE COLUCHE. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

Théâtre Coluche (R-2022 000860/63) présente ce spectacle. Comédie à partir de 12 ans Durée 1h30 UNE IDEE GENIALE On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ? Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de coeur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !de et avec Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Agnès BouryMise en scène : José Paul, Agnès Boury » Le public jubile et se tord littéralement de rire. » LE PARISIEN » Ce Feydeau moderne est génial. » LE FIGARO » Une réjouissante comédie de pur boulevard menée à un train d’enfer… Situations et répliques chocs… Une salle archi pleine où les rires sans fin se déchaînent… Irrésistible. » TELERAMA N° téléphone accès PMR : 01 30 07 55 50. Une Idée Géniale Une Idée Géniale

Votre billet est ici

THEATRE ESPACE COLUCHE PLAISIR 980, avenue du Général de Gaulle Yvelines

35.2

EUR35.2.

Votre billet est ici