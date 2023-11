Chers Parents (Tournée) THEATRE ESPACE COLUCHE Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines Chers Parents (Tournée) THEATRE ESPACE COLUCHE, 16 décembre 2023, PLAISIR. Chers Parents (Tournée) THEATRE ESPACE COLUCHE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. Le Toboggan (1-L-R-20-6692 & 3-L-R-20-6694) présente : ce spectacle. Immense succès parisien pour cette comédie corrosive, qui fait rire là où ça pique. Chers Parents est une comédie qui parle de famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. Un assaisonnement très réussi entre humour et cynisme, pour un portrait cruel mais jouissif de l’amour filial. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.72.93.30.14 Chers Parents Chers Parents Votre billet est ici THEATRE ESPACE COLUCHE PLAISIR 980, avenue du Général de Gaulle Yvelines 28.6

EUR28.6. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu THEATRE ESPACE COLUCHE Adresse 980, avenue du Général de Gaulle Ville PLAISIR Departement Yvelines Lieu Ville THEATRE ESPACE COLUCHE latitude longitude 48.823016756991876;1.958159358811912

THEATRE ESPACE COLUCHE PLAISIR Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/