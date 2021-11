Cernay Cernay Cernay, Haut-Rhin Plaisir des yeux : exposition d’art et d’artisanat Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Plaisir des yeux : exposition d’art et d’artisanat Cernay, 20 novembre 2021, Cernay. Plaisir des yeux : exposition d’art et d’artisanat Cernay

2021-11-20 – 2021-11-20

Cernay Haut-Rhin Cernay Le premier marché de Noël du Pays de Thann – Cernay ! Exposition d’art et d’artisanat : peinture sur bois, porcelaine, point de croix, dentelles fines, poteries… Venez faire vos premières emplettes de Noël ! Organisée par l’école des chiens guides de Cernay, cette exposition est aussi une vitrine pour les chiens guides d’aveugles. Exposition d’art et d’artisanat : peinture sur bois, porcelaine, point de croix, dentelles fines, poteries… +33 3 89 39 81 32 Le premier marché de Noël du Pays de Thann – Cernay ! Exposition d’art et d’artisanat : peinture sur bois, porcelaine, point de croix, dentelles fines, poteries… Venez faire vos premières emplettes de Noël ! Organisée par l’école des chiens guides de Cernay, cette exposition est aussi une vitrine pour les chiens guides d’aveugles. Cernay

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cernay, Haut-Rhin Autres Lieu Cernay Adresse Ville Cernay lieuville Cernay