### Plaisir des mots Retrouvons-nous autour de jeux d’écriture sur le thème des haïkus, le plus petit poème au monde ! Réaliser vos propres haïkus à partir de propositions, et vous partagerez sur la conférence vos écrits. Au plaisir de vous retrouver dans cette parenthèse créative. Pour vous mettre l’encre au bout des doigts… voici un haïku de Bashô : Ah ! le vieil étang !

une grenouille y plonge –

le bruit de l’eau

