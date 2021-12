Plaisir de lire : les albums illustrés Espace Andrée Chedid, 15 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Plaisir de lire : les albums illustrés

Espace Andrée Chedid, le samedi 15 janvier 2022 à 15:30

À l’occasion de la 10ème édition du festival itinérant **Contes en balade** à Issy-les-Moulineaux, l’Espace Andrée Chedid vous accueille pour : Plaisir de lire : les albums illustrés, samedi 15 janvier 2022 à 15h30 ———————————————————————- Les contes ont traversé les âges par la tradition orale. Du conte de fée au conte détourné, ils représentent une part incontournable de la littérature jeunesse. Détachés du réel, souvent ils débutent par « Il était une fois… » Testons-en quelques-uns avec l’association [Lire et Faire lire](https://www.lireetfairelire.org/) [[https://www.youtube.com/watch?v=WmZ-Ruvt06c](https://www.youtube.com/watch?v=WmZ-Ruvt06c)](https://www.youtube.com/watch?v=WmZ-Ruvt06c) **Boucles d’or et les trois ours** illustré par Gerda Muller [Édition école des loisirs](https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/boucles-dor-trois-ours) **Hansel et Gretel** illustré par Anthony Brown [Kaleïdoscope édition école des loisirs](https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/hansel-gretel-0) **Le loup sentimental** illustré par Geoffroy de Pennart [Kaleïdoscope édition école des loisirs](Le loup sentimental- Geoffroy de Pennart – Ecole des loisirs) _La 10ème édition du festival Contes en balade coordonné par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/contes-en-balade)_, se déroule du jeudi 13 au dimanche 23 janvier 2022 à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

Entrée libre sur réservation en ligne

Avec Lire et faire lire pour les enfants accompagnés à partir de 3/4 ans. Une heure de découvertes d’albums illustrés, un moment de lecture en famille apprécié des petits et des grands.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



