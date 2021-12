Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Plaisir de lire : Le conte Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle **Plaisir de lire** et à l’occasion de la 10ème édition du festival itinérant **Contes en balade** à Issy-les-Moulineaux, le Temps des Cerises accueille les enfants à partir de 3 ans pour une lecture animée par un bénévole de l’association Lire et Faire lire d’Issy-les-Moulineaux sur le thème : Le conte, samedi 15 janvier 2022 à 11h ————————————– [[https://www.youtube.com/watch?v=WmZ-Ruvt06c](https://www.youtube.com/watch?v=WmZ-Ruvt06c)](https://www.youtube.com/watch?v=WmZ-Ruvt06c) _La 10ème édition du festival Contes en balade coordonné par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/contes-en-balade)_, se déroule du jeudi 13 au dimanche 23 janvier 2022 à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

Animation gratuite, renseignements par téléphone, inscription par email, téléphone ou à l’accueil du Temps des Cerises

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte, trente minutes de découvertes d’albums illustrés, un moment de lecture en famille avec l’association Lire et Faire lire. Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

