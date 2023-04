Le chant de la rivière 122 chemin des Molières 26170 Plaisians Plaisians Catégories d’Évènement: Drôme

Le chant de la rivière 122 chemin des Molières 26170 Plaisians, 30 avril 2023, Plaisians. spectacle musical sur des textes de Barry Lopez, par Gael Mevel violoncelle, voix et gestes.

2023-04-30 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-30 19:30:00. EUR.

122 chemin des Molières 26170 Plaisians chez ackenbush (association)

musical show on texts by Barry Lopez, by Gael Mevel cello, voice and gestures interpretación musical sobre textos de Barry Lopez, por Gael Mevel violonchelo, voz y gestos musikalisches Schauspiel mit Texten von Barry Lopez, von Gael Mevel Cello, Stimme und Gesten Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

