Rencontres photo Plaisance Plaisance Catégories d’Évènement: Plaisance

Vienne Rencontres photo Plaisance Plaisance, 2 décembre 2023, Plaisance. Rencontres photo Samedi 2 décembre, 10h00 Plaisance Sur inscription Présentation du Collectif CÉPÉE et des projets en cours

Échanges autour de quelle image pour 2024 ?

12H00 Pause-déjeuner (apporter son panier)

14H00 Contributions photographiques

10 photographies maximum par participant, échanges autour des projections

17H00 Conclusion des échanges

RÉSERVATION

Les participations sont ouvertes à tous, elles s’effectuent sur réservation. Les photographes peuvent être accompagnés. Prévoir un panier repas.

courriel : contact@collectifcepee.org

tél : 06 71 47 25 05

ACCÈS

https://maps.app.goo.gl/7d67WuDVm9t2LHXV9 Plaisance 86500 Plaisance 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@collectifcepee.org »}] [{« link »: « mailto:contact@collectifcepee.org »}, {« link »: « https://maps.app.goo.gl/7d67WuDVm9t2LHXV9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 Collectif CÉPÉE Détails Catégories d’Évènement: Plaisance, Vienne Autres Lieu Plaisance Adresse 86500 Ville Plaisance Departement Vienne Lieu Ville Plaisance Plaisance latitude longitude 46.331771;0.872789

Plaisance Plaisance Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisance/