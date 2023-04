Sportez-vous bien Plaisance Plaisance Catégories d’Évènement: Dordogne

Sportez-vous bien Plaisance, 15 juillet 2023, Plaisance. Découverte de la pêche sportive, du tir à l’arc et du VTT (prévoir vélo et casque). Accès libre..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 17:00:00. .

Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover sport fishing, archery and mountain biking (bring your bike and helmet). Free access. Descubra la pesca deportiva, el tiro con arco y la bicicleta de montaña (traiga su bicicleta y casco). Acceso gratuito. Entdeckung von Sportfischen, Bogenschießen und Mountainbiking (Fahrrad und Helm mitbringen). Freier Zugang. Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP

