Spectacle Théâtral Plaisance, 1 décembre 2023, Plaisance.

Plaisance,Aveyron

Après avoir célébré notre village, nous vous proposons d’assister à la pièce de Théâtre « Toqués avant d’entrer » avec la Troupe « Les Troubad’où ».

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 8 EUR.

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie



After celebrating our village, we invite you to attend the play « Toqués avant d’entrer » with the Troupe « Les Troubad’où »

Después de celebrar nuestro pueblo, le invitamos a asistir a la obra de teatro « Toqués avant d’entrer » con la Troupe « Les Troubad’où »

Nachdem wir unser Dorf gefeiert haben, schlagen wir Ihnen vor, das Theaterstück « Toqués avant d’entrer » mit der Theatergruppe « Les Troubad’où » zu besuchen

