24 eme rando VTT et Marche des chaos du gouet à PLAINTEL 22940 plaintel 22940, 7 mai 2023 08:00, Plaintel.

6 circuits de VTT dans les chaos du gouet, et 4 de marche , dont les 2 plus longs aussi dans les chaos Dimanche 7 mai, 08h00 1

N’oubliez pas, dimanche 7 mai 2023, l’association PLAINTEL VELO LOISIR, PVL vous attend nombreux pour la 24ème édition de sa rando des Chaos…pas moins de 6 parcours VTT (21, 28, 36, 43, 52 et 60 km) et 4 circuits pour les amateurs de marche ou course à pied (7, 12, 16 et 19 kms) avec pour tous pot d’accueil, nombreux ravitos, casse croûte et boisson à l’arrivée.

plaintel 22940 45 rue du Beau Chemin salle des genets d’or Plaintel 22940 Côtes-d’Armor