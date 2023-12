RANDONNÉE NOCTURNE FAMILIALE À LA RECHERCHE DU DAHU Plainfaing, 3 décembre 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

Les Bérets Randonneurs de Plainfaing organisent leur traditionnelle Randonnée Nocturne Familiale :

» À la recherche du Dahu ».

Le départ se fera de la salle des fêtes de la commune en deux temps, l’un à 17h00 et le second à 19h00.

Comme chaque année, les participants sont conviés à déguster l’excellent repas avec la fabuleuse soupe aux pois, sa saucisse, son fromage et son dessert.

Cette bonne collation toujours appréciée sera servie au retour des chaque parcours.

Modalités de participation :

Être en bonne condition physique,

Obligations :

Enfant mineur impérativement accompagné d’un adulte,

Gilet fluorescent et lampe frontale ou autres fortement recommandés.. Tout public

Mardi 2023-12-26 17:00:00 fin : 2023-12-26 . 3 EUR.

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



Les Bérets Randonneurs de Plainfaing are organizing their traditional Family Night Hike:

« In search of the Dahu ».

Departure from the village hall will be in two stages, one at 5:00 pm and the second at 7:00 pm.

As every year, participants are invited to enjoy an excellent meal including fabulous pea soup, sausage, cheese and dessert.

This much-appreciated snack will be served at the end of each run.

Entry requirements :

Must be in good physical condition,

Obligations :

Minors must be accompanied by an adult,

Fluorescent vest and headlamp or other light strongly recommended.

Los Bérets Randonneurs de Plainfaing organizan su tradicional excursión nocturna en familia:

« En busca del Dahu ».

La caminata partirá del ayuntamiento del pueblo en dos etapas, una a las 17:00 y la segunda a las 19:00.

Como cada año, los participantes están invitados a disfrutar de una excelente comida que incluye una fabulosa sopa de guisantes, salchichas, queso y postre.

Este apreciado tentempié se servirá al final de cada ruta.

Cómo participar :

Estar en buena condición física,

Obligaciones :

Los menores deben ir acompañados de un adulto,

Chaleco fluorescente y linterna frontal u otra luz muy recomendables.

Die Bérets Randonneurs de Plainfaing organisieren ihre traditionelle nächtliche Familienwanderung :

» À la recherche du Dahu » (Auf der Suche nach dem Dahu).

Der Start erfolgt vom Festsaal der Gemeinde aus in zwei Etappen, eine um 17:00 Uhr und die zweite um 19:00 Uhr.

Wie jedes Jahr sind die Teilnehmer eingeladen, das hervorragende Essen mit der fabelhaften Erbsensuppe, ihrer Wurst, dem Käse und dem Dessert zu genießen.

Dieser gute und immer beliebte Imbiss wird bei der Rückkehr von jeder Strecke serviert.

Teilnahmebedingungen:

In guter körperlicher Verfassung sein,

Verpflichtungen:

Minderjährige Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden,

Fluoreszierende Weste und Stirnlampe oder andere dringend empfohlen.

