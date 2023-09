RANDONNÉE AVEC LES BÉRETS RANDONNEURS Plainfaing, 5 octobre 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

RDV 13h30 devant la mairie de Plainfaing.

Tour des lacs Blanc et Noir – Distance 8 km – D 100 – Durée 2H30 – Difficulté Moyenne.. Tout public

Jeudi 2023-10-05 13:30:00 fin : 2023-10-05 18:00:00. 5 EUR.

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



RDV 1.30pm in front of Plainfaing town hall.

Tour des lacs Blanc et Noir – Distance 8 km ? D 100 ? Duration 2H30 ? Medium difficulty.

Punto de encuentro a las 13h30 delante del ayuntamiento de Plainfaing.

Tour des lacs Blanc et Noir – Distancia 8 km ? D 100 ? Duración 2H30 ? Dificultad media.

RDV 13:30 Uhr vor dem Rathaus von Plainfaing.

Tour des Lac Blanc et Noir – Distanz 8 km ? D 100 ? Dauer 2H30 ? Mittlerer Schwierigkeitsgrad.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES