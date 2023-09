RANDONNÉE DOUCE AVEC LES BÉRÊTS RANDONNEURS Plainfaing, 25 septembre 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

Rassemblement à 14h devant la mairie de Plainfaing, ou 14H30 au parking du Lispach.

Le tour du Lispach.

Les distances dépassent rarement 7 km et les dénivelés, lorsqu’il y en a, sont franchis à petite vitesse.. Adultes

Lundi 2023-09-25 14:00:00 fin : 2023-09-25 18:00:00. 5 EUR.

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



Gather at 2pm in front of Plainfaing town hall, or 2.30pm at the Lispach parking lot.

The Lispach tour.

Distances rarely exceed 7 km, and where there are differences in altitude, they are negotiated at low speed.

Reúnase a las 14.00 horas frente al ayuntamiento de Plainfaing, o a las 14.30 horas en el aparcamiento de Lispach.

El recorrido de Lispach.

Las distancias rara vez superan los 7 km y, cuando hay desniveles, se recorren a baja velocidad.

Besammlung um 14 Uhr vor dem Rathaus von Plainfaing oder um 14:30 Uhr auf dem Parkplatz von Lispach.

Die Tour des Lispach.

Die Entfernungen betragen selten mehr als 7 km und die Höhenunterschiede, wenn es sie gibt, werden mit geringer Geschwindigkeit überwunden.

