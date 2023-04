SPECTACLE DE DANSE Cinéma de Noiregoutte, 16 juin 2023, Plainfaing.

Ouverture des portes à 20h00, début du spectacle à 20h30.

Buvette et petite restauration sur place.

Préventes à partir du 5 mai.. Tout public

Vendredi 2023-06-16 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 23:00:00. 7 EUR.

Cinéma de Noiregoutte Noiregoutte

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



Doors open at 8pm, show starts at 8:30pm.

Refreshments and snacks on site.

Pre-sales from May 5th.

Apertura de puertas a las 20.00 y comienzo del espectáculo a las 20.30.

Refrescos y aperitivos in situ.

Venta anticipada a partir del 5 de mayo.

Türöffnung um 20.00 Uhr, Beginn der Show um 20.30 Uhr.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Vorverkauf ab dem 5. Mai.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES