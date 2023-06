RANDONNÉE AVEC LES BÉRETS RANDONNEURS Plainfaing, 8 juin 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

RDV à 13h30 devant la mairie à Plainfaing.

Circuit vers Liezey : parking de la Pépinière des Xettes – le village de Liezey et retour.

Distance 11 km – D 200 m – Durée 3H30 – Difficulté moyenne.. Tout public

Jeudi 2023-06-08 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-08 18:00:00. 5 EUR.

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



RDV at 1:30 pm in front of the town hall in Plainfaing.

Route to Liezey: Pépinière des Xettes parking lot – Liezey village and return.

Distance 11 km ? D 200 m ? Duration 3H30 ? Medium difficulty.

Punto de encuentro a las 13.30 h delante del ayuntamiento de Plainfaing.

Recorrido Liezey: aparcamiento Pépinière des Xettes – pueblo de Liezey y regreso.

Distancia 11 km ? D 200 m ? Duración 3H30 ? Dificultad media.

RDV um 13:30 Uhr vor dem Rathaus in Plainfaing.

Rundweg nach Liezey: Parkplatz der Pépinière des Xettes – das Dorf Liezey und zurück.

Entfernung 11 km ? D 200 m ? Dauer 3H30 ? Mittlerer Schwierigkeitsgrad.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES