JOURNÉE RENCONTRE DE PASSIONNÉS DE VÉHICULES ANCIENS 22 Rue de Saint-Dié, 14 mai 2023, Plainfaing.

Le Musée Collections et Passions organise une journée rencontre de passionnés de véhicules anciens, derrière le musée.

Buvette et sandwichs.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

22 Rue de Saint-Dié Musée Collections et Passions

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



The Collections and Passions Museum is organizing a day of meetings for antique vehicle enthusiasts behind the museum.

Refreshments and sandwiches.

El Museo de Colecciones y Pasiones organiza una jornada de encuentro para los aficionados a los coches de época detrás del museo.

Refrescos y bocadillos.

Das Museum Collections et Passions organisiert einen Tag, an dem sich Liebhaber alter Fahrzeuge hinter dem Museum treffen.

Getränke und Sandwiches.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES