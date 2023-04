CONCERT DE CHORALES Cinéma de Noiregoutte, 12 mai 2023, Plainfaing.

A l’occasion des 50 ans du jumelage entre les villes de Saint-Dié-des-Vosges et de Friedrichshafen, concert du Männerchor Friedrichshafen-Fischbach suivi de la chorale Voix de Saint-Dié.. Tout public

Vendredi 2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 23:00:00. 0 EUR.

Cinéma de Noiregoutte Noiregoutte

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



On the occasion of the 50th anniversary of the twinning between the cities of Saint-Dié-des-Vosges and Friedrichshafen, concert of the Männerchor Friedrichshafen-Fischbach followed by the Voix de Saint-Dié choir.

Con motivo del 50 aniversario del hermanamiento entre las ciudades de Saint-Dié-des-Vosges y Friedrichshafen, concierto del Männerchor Friedrichshafen-Fischbach seguido del coro Voix de Saint-Dié.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Saint-Dié-des-Vosges und Friedrichshafen findet ein Konzert des Männerchors Friedrichshafen-Fischbach statt, gefolgt vom Chor Voix de Saint-Dié.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES