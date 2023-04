VIDE GRENIER 28 La Truche, 8 mai 2023, Plainfaing.

L’association des P’tits Loups de la Truche organise son premier vide grenier, dans la cour de l’école.

2€ le mètre.

Buvette et petite restauration sur place.. Tout public

Lundi 2023-05-08 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-08 17:00:00. 0 EUR.

28 La Truche École de la Truche

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



The association P?tits Loups de la Truche organizes its first garage sale, in the school yard.

2? a meter.

Refreshment bar and snacks on site.

La asociación P?tits Loups de la Truche organiza su primera venta de garaje en el patio del colegio.

2? por metro.

Refrescos y tentempiés in situ.

Der Verein P?tits Loups de la Truche organisiert seinen ersten Flohmarkt auf dem Schulhof.

2? pro Meter.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

