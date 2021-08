Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Plain’Ecran Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Dans le cadre des 20 ans de l'association Plain'écran, celle-ci vous convie à une journée festive. Au programme: des jeux, des spectacles de cirque et de théâtre de rue avec les cies « La main s'affaire » et « Les mystérieuses coiffures » suivis d'un concert brillamment orchestré par la fanfare de l'ours. Enfin, après un apéritif-repas, la projection du film « Le sens de la fête » interprété par Jean-Pierre Bacri sera précédé d'un court métrage. +33 5 59 71 24 80

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Place du 8 mai 1945 Fronton Ville Nay lieuville 43.17771#-0.26162