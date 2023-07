Fête des jardins de la Plaine Images 21 juillet Plaine Images Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Fête des jardins de la Plaine Images 21 juillet Plaine Images Tourcoing, 21 juillet 2023, Tourcoing. Fête des jardins de la Plaine Images 21 juillet Vendredi 21 juillet, 16h00 Plaine Images Entrée libre Dans une ambiance festive, nous discuterons des possibilités de compostage et de jardinage partagé dans le quartier de la Plaine Images. De nombreuses autres animations autour du Zéro Déchet et de l’Upcycling vous permettront de passer un bon moment avant d’entamer un week-end bien mérité ! L’après-midi se clôturera par un concert donné par la très joyeuse Brigade des Tubes. Plaine Images 99A boulevard Descat ,59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=e134f2a5-35df-408b-8d8d-a86ac313611f Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

