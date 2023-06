Art’Campus Journée portes ouvertes samedi 10 juin Plaine Images Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Art’Campus Journée portes ouvertes samedi 10 juin Plaine Images Roubaix, 10 juin 2023, Roubaix. Art’Campus Journée portes ouvertes samedi 10 juin Samedi 10 juin, 09h00 Plaine Images Sur inscription sur le site internet de la résidence artcampus-plaineimages.com La nouvelle résidence étudiante Art’Campus située sur le site économique de la Plaine Images ouvre ses portes cet été et organise pour l’occasion une journée portes ouvertes le samedi 10 juin.

Les réservations se font sur le site internet artcampus-plaineimages.com

Le nombre de visiteurs est limité. Plaine Images 101 boulevard Constantin Descat Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://Artcampus-plaineimages.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00 Résidence étudiante campus étudiant MGTQUIDAM Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Plaine Images Adresse 101 boulevard Constantin Descat Ville Roubaix Departement Nord Age min 17 Age max 25 Lieu Ville Plaine Images Roubaix

Plaine Images Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Art’Campus Journée portes ouvertes samedi 10 juin Plaine Images Roubaix 2023-06-10 was last modified: by Art’Campus Journée portes ouvertes samedi 10 juin Plaine Images Roubaix Plaine Images Roubaix 10 juin 2023