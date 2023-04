Atelier familial ma boite à souvenirs au château d’Oiron 10 rue du Château, 19 avril 2023, Plaine-et-Vallées.

Participez à cet atelier ludique et artistique familial, et concevez une boite à souvenirs à partir de croquis, de collages photos et d’objets récupérés. Pour se souvenir du château d’Oiron comme d’un moment qu’on a partagé et aimé! À partir de 6 ans. Réservation conseillée..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-20 12:30:00. EUR.

10 rue du Château Le Château d’Oiron

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take part in this fun and artistic family workshop, and design a memory box from sketches, photo collages and recovered objects. To remember the Château d’Oiron as a moment we shared and loved! From 6 years old. Reservation recommended.

Participe en este divertido y artístico taller familiar y diseñe una caja de recuerdos a partir de bocetos, collages de fotos y objetos recuperados. Para recordar el Château d’Oiron como un momento compartido y entrañable A partir de 6 años. Se recomienda reservar.

Nehmen Sie an diesem spielerischen und künstlerischen Familienworkshop teil und entwerfen Sie eine Erinnerungsbox aus Skizzen, Fotocollagen und gesammelten Gegenständen. Erinnern Sie sich an das Schloss von Oiron als einen Moment, den Sie geteilt und geliebt haben! Ab 6 Jahren. Reservierung empfohlen.

