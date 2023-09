Cet évènement est passé Plaine en Fête Plaine en Fête La Chaussée-Tirancourt Catégories d’Évènement: La Chaussée-Tirancourt

Somme Plaine en Fête Plaine en Fête La Chaussée-Tirancourt, 3 septembre 2023, La Chaussée-Tirancourt. Plaine en Fête Dimanche 3 septembre, 10h00 Plaine en Fête Le dimanche 03 septembre, retrouvez-nous à La Chaussée-Tirancourt pour la manifestation agricole Plaine en Fêtes, organisée par les Jeunes Agriculteurs du département de la Somme ! La MSA Picardie sera présente avec ses élus à Plaine en Fête à Chaussée-Tirancourt, avec au programme :

– Un espace détente avec casque réalité virtuelle

– Un jeu « devinez le poids du panier garnis et remportez-le »

– Un jeu de cartes sur le thème de l’élevage de vaches laitières

– Un jeu « cherche trouve » à la ferme

– Un jeu sur les sucres

– Un stand Santé Sécurité au Travail avec prévention des chutes de hauteur, quizz box et boîte à coucou

– Un espace « valorisation des élus »

Venez nombreux nous y rencontrer ! Plaine en Fête La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

