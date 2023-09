Festival Urb’Braye plaine du pont Bordeau Saint-Jean-de-Braye, 7 octobre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Festival Urb’Braye Samedi 7 octobre, 10h00 plaine du pont Bordeau Entrée gratuite, fouilles

Le festival Urb’Braye se déroulera le samedi 7 octobre 2023, au Pont Bordeau.

Le festival Urb’Braye est une invitation à découvrir, à s’initier et à pratiquer les arts et les sports urbains. La journée se clôturera en musique avec des concerts d’artistes locaux et nationaux ! Ce festival sera proposé tous les deux ans, en alternance avec l’Embrayage.

Le festival est prévu de 10h à 23h30 en deux temps, sur la plaine du Pont Bordeau :

10h à 19h : Des stands et animations seront proposés pour découvrir ou s’initier à différentes pratiques artistiques et sportives, ainsi qu’un village des jeunes. Des structures et associations viendront présenter leurs actions autour des thématiques de santé, d’emploi et d’animation.

18h à 23h30 : L’ambiance festive se poursuit avec des concerts autour de trois scènes. Des artistes émergents de la scène orléanaise et des artistes nationaux feront découvrir leurs univers avec notamment MYRA, LYBRO et SNIPER !

plaine du pont Bordeau Place avicenne, Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:30:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:30:00+02:00

sport art

Ville de Saint-Jean de Braye