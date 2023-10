Cet évènement est passé Fêtes du Moulin à Leers Plaine du moulin Leers Catégories d’Évènement: Leers

Nord Fêtes du Moulin à Leers Plaine du moulin Leers, 23 juin 2019, Leers. Fêtes du Moulin à Leers Dimanche 23 juin 2019, 10h00 Plaine du moulin Animations et jeux gratuits Retrouvez de nombreuses animations tout au long de la journée avec la visite du Planétarium, celle du MuMo 2 et du moulin blanc, mais aussi de nombreux jeux gratuits pour les enfants (châteaux gonflables, trampolines, manèges…), le spectacle de la Cie Protéo « Le miroir des mondes » et bien sûr le traditionnel jet de mini-navettes (viennoiseries) du haut du moulin. Restauration sur place : chili con carne géant + glace artisanale (réservations auprès de la mairie : adulte : 10 € / enfant -12 ans : 7 €). Plaine du moulin Rue Hoche 59115 LEERS Leers 59115 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 200 606 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@ville-leers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

