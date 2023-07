Quija Trio Plaine du Colysée Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Quija Trio Plaine du Colysée Lambersart, 27 août 2023, Lambersart. Quija Trio Dimanche 27 août, 16h00 Plaine du Colysée Gratuit Partez pour un voyage à la croisée de deux mondes, mêlant les plus grands classiques de la chanson française aux rythmes latino endiablés : reggaeton, salsa, cumbia. dimanche 27 août, à 16h

gratuit | tout public

sur la plaine du Colysée Plaine du Colysée 199-201 Av. Pasteur, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 concert salsa QUIJA TRIO Détails Catégories d’Évènement: Lambersart, Nord Autres Lieu Plaine du Colysée Adresse 199-201 Av. Pasteur, 59130 Lambersart Ville Lambersart Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Plaine du Colysée Lambersart

Plaine du Colysée Lambersart Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambersart/