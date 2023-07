Marché nocturne sur la plaine du Colysée Plaine du Colysée Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Marché nocturne sur la plaine du Colysée Plaine du Colysée Lambersart, 26 août 2023, Lambersart. Marché nocturne sur la plaine du Colysée Samedi 26 août, 16h00 Plaine du Colysée De nombreux créateurs et commerçants seront présents sur la plaine du Colysée, à l’occasion de ce marché nocturne en plein air. Plaine du Colysée 199-201 Av. Pasteur, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T22:00:00+02:00

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T22:00:00+02:00 marché nocturne Pierre-Louis Carlier Détails Catégories d’Évènement: Lambersart, Nord Autres Lieu Plaine du Colysée Adresse 199-201 Av. Pasteur, 59130 Lambersart Ville Lambersart Departement Nord Lieu Ville Plaine du Colysée Lambersart

Plaine du Colysée Lambersart Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambersart/