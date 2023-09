En marche contre la Faim Automne 2023 Plaine du Colysée de Lambersart Lambersart, 15 octobre 2023, Lambersart.

En marche contre la Faim Automne 2023 Dimanche 15 octobre, 10h00 Plaine du Colysée de Lambersart Entrée libre, participation sous forme de dons à ACF

La Délégation bénévole Action contre la Faim Nord est heureuse de proposer, pour la 8e année consécutive, une journée solidaire autour d’une Marche Découverte et d’une Chasse au Trésor familiale, le tout dans le respect du protocole sanitaire.

Marcher… pour financer les programmes de l’association sur le terrain, voilà le concept de la journée.

Nous vous proposons une Marche Découverte entre 6 et 12 Km et une Chasse au Trésor familiale pour (re)découvrir le site de la Citadelle de Lille, le Vieux-Lille, le quartier Vauban et l’aménagement des bords de la Deûle…, mais aussi des stands animés en Jeux et en Musiques (avec entre autre le groupe deep electro THE LOFF) et bien d’autres surprises… !

Du Yoga pour tous

Vous pourrez également participer en ce dimanche à une séance encadrée de Yoga en plein-air (pour débutants ou confirmés)… Attention le nombre de places est limité.

Un Escape Game pour découvrir ACF

Cette année vous pourrez vous informer sur les missions ACF de manière ludique en participant à un Escape Game qui vous plongera au coeur des Iles Fordevidos…

Un engagement solidaire au niveau local pour un impact international !

Pour échanger, s’informer et débattre de la lutte contre la faim dans le monde et des solutions locales, les bénévoles de l’association seront à disposition des participants et du public.

Participer à cet événement c’est l’opportunité de s’engager dans une ambiance conviviale aux côtés de la délégation du Nord d’Action contre la Faim.

100% des dons seront reversés au profit d’Action contre la Faim !

La participation se fait sous forme de dons libres et ira directement aider les populations qui souffrent de la malnutrition…

Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75% suivant les modalités fiscales en vigueur.

Plaine du Colysée de Lambersart Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/delegation-action-contre-la-faim-nord/evenements/emcf-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00