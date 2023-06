La tête en Confiote Plaine d’Herbe du Parc du Château de Robersart Wambrechies, 14 juillet 2023, Wambrechies.

La tête en Confiote Vendredi 14 juillet, 15h00 Plaine d’Herbe du Parc du Château de Robersart Gratuit

Rencontre entre une clown-fildefériste et une MAC CSLM…

Mirabelle est une femme aux allures du plus rustre des paysans. Elle crache parfois mais comme tous, elle cherche l’amour, la beauté et pourquoi pas l’argent. Elle est là, contente d’être avec nous, pour nous faire son grand numéro de fil. Nous séduire et nous raconter ses aventures avec la Machine À Confectionner la Confiture Sans Les Mains. Ses aventures… elle aimerait les faire durer car la solitude la guette. D’ailleurs, quand on sera tous partis, elle se retrouvera encore toute seule…

Compagnie : La Conserverie – Tite

À partir de 5 ans

Durée : 50 minutes

Dans le cadre des Festivités autour de la Fête nationale du 14 juillet, autres animations à partir de 14h

Buvette et petite restauration sur place

Pour y aller :

Bus : Ligne 88/902 – Le Complivois

Covoiturage

Vélo

Parking de stationnement à proximité : OCL Tennis, rue du Christ (300m – 4 min à pieds)

Plaine d’Herbe du Parc du Château de Robersart 13 Avenue de Robersart, 59 118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T15:00:00+02:00 – 2023-07-14T15:50:00+02:00

