Wambrechies La tête en Confiote Plaine d’Herbe du Parc du Château de Robersart Wambrechies, 30 juin 2023, Wambrechies. La tête en Confiote Vendredi 30 juin, 18h00 Plaine d’Herbe du Parc du Château de Robersart Gratuit Fresque + atelier d’initiation aux techniques de l’art mural sur la thématique de l’amitié Franco-Belge

–

À Partir de 12 ans

Freque du 26 au 30 juin 2023,

Vernissage et atelier le vendredi 30 juin de 18h à 20h

–

Buvette sur place lors du vernissage

–

Pour y aller : Bus : Ligne N°86 / N°84 / N°82 et 82R – Europe

Covoiturage

Vélo Plaine d’Herbe du Parc du Château de Robersart 13 Avenue de Robersart, 59 118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00

