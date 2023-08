Forum des associations Plaine des sports Quinsac, 9 septembre 2023, Quinsac.

Quinsac,Gironde

Rendez-vous à la plaine des sports pour une journée découverte des associations et des entreprises de la commune..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 13:00:00. EUR.

Plaine des sports Rue H. Chivaley

Quinsac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at the Plaine des Sports for a day of discovering the town’s associations and businesses.

Únase a nosotros en la Plaine des Sports para pasar un día descubriendo las asociaciones y empresas de la ciudad.

Treffpunkt in der Sportplaine für einen Tag, an dem die Vereine und Unternehmen der Gemeinde entdeckt werden.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers