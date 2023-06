Tournoi régional de tennis Club de Pineuilh-Saint-Avit Plaine des sports Pineuilh Pineuilh Catégories d’Évènement: Gironde

Tournoi régional du Tennis Club de Pineuilh / Saint-Avit.

2023-06-05 à ; fin : 2023-06-25 22:00:00.

Plaine des sports
Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pineuilh / Saint-Avit Tennis Club regional tournament. Torneo regional del Club de Tenis de Pineuilh / Saint-Avit. Regionales Turnier des Tennis Clubs Pineuilh / Saint-Avit.

