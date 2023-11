MARCHE GOURMANDE À COSSÉ-LE-VIVIEN Plaine des sports Maurice Sorin Cossé-le-Vivien Catégories d’Évènement: Cossé-le-Vivien

Mayenne MARCHE GOURMANDE À COSSÉ-LE-VIVIEN Plaine des sports Maurice Sorin Cossé-le-Vivien, 5 novembre 2023, Cossé-le-Vivien. Cossé-le-Vivien,Mayenne Marche gourmande à Cossé-le-Vivien !.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Plaine des sports Maurice Sorin

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire



Gourmet walk in Cossé-le-Vivien! ¡Paseo gastronómico por Cossé-le-Vivien! Gourmetwanderung in Cossé-le-Vivien! Mise à jour le 2023-10-30 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Cossé-le-Vivien, Mayenne Autres Lieu Plaine des sports Maurice Sorin Adresse Plaine des sports Maurice Sorin Ville Cossé-le-Vivien Departement Mayenne Lieu Ville Plaine des sports Maurice Sorin Cossé-le-Vivien latitude longitude 47.94557;-0.91246

Plaine des sports Maurice Sorin Cossé-le-Vivien Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosse-le-vivien/