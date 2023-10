Octobre Rose : une marche organisée par le CCAS de St André Plaine des sports Laurent Ricci Saint-André-de-Cubzac, 21 octobre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Votre ville s’engage pour Octobre Rose !

La mairie aux couleurs d’Octobre Rose

En soutien à la lutte contre le cancer du sein, la ville s’habille comme chaque année de la couleur rose pendant tout le mois d’Octobre.

En partenariat avec l’association Loisirs pour tous, le CCAS de la ville organise une marche rose le samedi 21 octobre à partir de 14h à la Plaine des Sports Laurent Ricci :

– Départ pour la marche de 10km : 14h

– Départ pour la marche de 5 km : 14h45

Une collation offerte par le CCAS attendra les participants à la fin du parcours.

Octobre Rose a pour objectif de sensibiliser le grand public, notamment les femmes, au dépistage du cancer du sein par la mise en place d’actions de communication ou d’ateliers de sensibilisation. Le but est également de récolter des fonds pour aider à la recherche médicale et scientifique..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Plaine des sports Laurent Ricci

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Your town is committed to Pink October!

The town hall in the colors of Pink October

In support of the fight against breast cancer, the town is dressed in the color pink for the whole month of October.

In partnership with the Loisirs pour tous association, the town?s CCAS is organizing a pink walk on Saturday October 21, starting at 2pm at the Plaine des Sports Laurent Ricci:

– Start for the 10km walk: 2pm

– Start of the 5km walk: 2:45pm

A snack offered by the CCAS will await participants at the end of the walk.

The aim of Pink October is to raise awareness of breast cancer screening among the general public, particularly women, through communication campaigns and awareness-raising workshops. The aim is also to raise funds for medical and scientific research.

Tu ciudad se compromete con el Octubre Rosa

El ayuntamiento con los colores del Octubre Rosa

En apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, la ciudad se vestirá de rosa durante todo el mes de octubre, como cada año.

En colaboración con la asociación Loisirs pour tous, la CCAS de la ciudad organiza una marcha rosa el sábado 21 de octubre a partir de las 14.00 h en la Plaine des Sports Laurent Ricci:

– Salida de la marcha de 10 km: 14.00 h

– Salida de los 5 km: 14.45 h

Al final de la marcha habrá un tentempié ofrecido por el CCAS.

El objetivo del Octubre Rosa es sensibilizar a la opinión pública sobre el cribado del cáncer de mama, especialmente entre las mujeres, mediante campañas de comunicación y talleres de sensibilización. También se pretende recaudar fondos para apoyar la investigación médica y científica.

Ihre Stadt engagiert sich für den Rosa Oktober!

Das Rathaus in den Farben des Rosa Oktobers

Um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen, kleidet sich die Stadt wie jedes Jahr den ganzen Oktober über in die Farbe Rosa.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Loisirs pour tous organisiert das CCAS der Stadt am Samstag, den 21. Oktober ab 14 Uhr einen Rosa Marsch auf der Plaine des Sports Laurent Ricci:

– Start für die 10 km lange Wanderung: 14 Uhr

– Start für den 5 km langen Marsch: 14.45 Uhr

Am Ende der Strecke wartet ein vom CCAS angebotener Imbiss auf die Teilnehmer.

Ziel des Rosa Oktobers ist es, die breite Öffentlichkeit, insbesondere Frauen, für die Brustkrebsvorsorge zu sensibilisieren, indem Kommunikationsmaßnahmen oder Sensibilisierungsworkshops durchgeführt werden. Außerdem sollen Gelder gesammelt werden, um die medizinische und wissenschaftliche Forschung zu unterstützen.

