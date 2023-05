Gala de danse classique Plaine des Sports jacques Rosazza, 10 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

L’école de danse d’Annie Cazou vous propose son gala de danse classique à la salle des sports Jacques Rosazza..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Plaine des Sports jacques Rosazza Salle omnisports Jacques Rosazza

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annie Cazou’s dance school proposes its classical dance gala at the Jacques Rosazza sports hall.

La escuela de danza de Annie Cazou celebrará su gala de danza clásica en el polideportivo Jacques Rosazza.

Die Tanzschule von Annie Cazou bietet ihre Ballettgala in der Sporthalle Jacques Rosazza an.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Andernos-les-Bains