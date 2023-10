Octobre Rose Plaine des Sports Jacques Robert Castelnau-d’Estrétefonds, 21 octobre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Octobre Rose Samedi 21 octobre, 14h30 Plaine des Sports Jacques Robert un don = un participant

Face au cancer, on est plus fort ensemble. Castelnau d’Estrétefonds se mobilise.

Êtes-vous partants pour vous associer à cet appel de générosité, à vous engager et à participer à cette marche afin de récolter des fonds au profit de la Ligue contre le Cancer ?

Venez nombreux à 17h à l’église, écouter et applaudir les choristes de Chor’Alban qui offrent, pour l’occasion, un concert de bonne variété française.

Plaine des Sports Jacques Robert rue du stade 31620 castelnau d’estretefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

octobre rose