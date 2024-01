Sport Vacances d’hiver – Stage d’activités sportives Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, 19 février 2024, Bassens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T09:00:00+01:00 – 2024-02-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T09:00:00+01:00 – 2024-02-23T16:30:00+01:00

Le stage, destiné aux élèves du CP à la 6ème, aura lieu du 19 au 23 février 2024, à la plaine des sports Séguinaud.

Sur inscription le 23 janvier de 16h à 19h et le 24 janvier de 13h à 17h, au 1er étage du château des Griffons, 2 rue Léo Lagrange, avec le dossier complet.

Après ces dates : inscription sur rendez-vous au 06 37 60 92 67 ou à vincent.espagnet@ville-bassens.fr

Programme

– De 9h à 12h : Matin spécialités (roller, sports de raquettes pour les plus de 10 ans, ultimate*, médiathèque)

– De 12h à 13h : Repas

– De 13h à 13h45 : Temps calmes (lecture, relaxation, dessins)

– De 14h à 16h30 : Après-midis découvertes (accrogym**, hockey, roller, tournoi de football, sports de raquette pour les plus de 10 ans, ultimate, patinoire)

*Ultimate : Sport collectif avec un frisbee

**Accrogym : Activité gymnique, mélangeant chroégraphie et pyramides humaines

Accueil au Gymnase Séguinaud à 9h et le soir de 16h30 à 17h. Possibilité d’inscrire votre enfant à l’ALSH de 7h à 8h45 et le soir à partir de 17h (les enfants seront récupérés et ramenés à l’ALSH, sauf pour les 6ème).

Tenue et chaussures de sport obligatoires ainsi qu’un sac avec une gourde ou une bouteille d’eau.

Encadrement : 1 BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), et 2 ETAPS (Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives).

