Marché gourmand musical, restauration sur place, produits locaux, foodtrucks Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, 23 juillet 2023, Bassens.

À partir de 19h : marché gourmand, restauration sur place, produits locaux, foodtrucks

Prévoyez vos couverts, assiettes, verres et de quoi emporter vos restes alimentaires pour éviter le gaspillage.

Vous pouvez aussi emmener votre pique-nique !

Sauf mention contraire, toutes les manifestations sont gratuites et ont lieu à la plaine des sports Séguinaud.

Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Téléphone: 05 57 80 81 44
Email: communication@ville-bassens.fr

2023-07-23T19:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

