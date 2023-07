Fête Champêtre 2023 : CAP33 Tour Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, 22 juillet 2023, Bassens.

Fête Champêtre 2023 : CAP33 Tour Samedi 22 juillet, 15h00 Plaine des sports Griffons Séguinaud Gratuit.

CAP33 Tour : course d’orientation, escrime, handisport, jeux d’échecs, pelote basque, roller et skateboard

Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 02 21 32 »}, {« type »: « email », « value »: « CAP33@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

