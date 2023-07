Fête Champêtre 2023 : Circuit des « tout-petits » (0-4 ans) Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Fête Champêtre 2023 : Circuit des « tout-petits » (0-4 ans) Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, 22 juillet 2023, Bassens. Fête Champêtre 2023 : Circuit des « tout-petits » (0-4 ans) Samedi 22 juillet, 10h30 Plaine des sports Griffons Séguinaud Dans le cadre de la Fête Champêtre 2023, un circuit pour les « tout-petits » sera animée par les assistantes maternelles bénévoles.

Toute la journée : buvette CMOB et fête foraine !

Restauration par le CMOB de 11h à 15h30. Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T10:30:00+02:00 – 2023-07-22T12:30:00+02:00

2023-07-22T10:30:00+02:00 – 2023-07-22T12:30:00+02:00 Bassens Fête Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Plaine des sports Griffons Séguinaud Adresse chemin du grand came, 33530 bassens Ville Bassens Departement Gironde Age max 4 Lieu Ville Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens

Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/